Документалист: «Смерть Сталина» не поклеп на Россию, а сатира на тиранию!

«Смерть Сталина» не поклеп на Россию, а сатира на тиранию, неважно, в России или Америке. Об этом на пресс-конференции НСН заявила продюсер документального кино, участник закрытого показа фильма «Смерть Сталина» Мария Чупринская.

«Фильм мне очень понравился, безусловно. Я пришла не переубеждать кого-то. Но все идет по спирали. Когда вышел «Великий диктатор», нацисты кричали то же самое «бездуховность, позор, поклеп». Все то же самое, что сейчас заявляют Шахназаров, Михалков и другие. А это была просто сатира на диктатуру. Когда Сталин посмотрел «Великий диктатор» и запретил его «за низкие художественные качества». Государство не имеет права взрослым людям указывать, что им смотреть, читать. Цензура у нас пока еще запрещена в Конституции. Единственное, что высмеивает режиссер, это страшную тиранию, когда люди пенсионного возраста берут власть в свои ручки и устраивают ад. Это политическая сатира, привязанная в том числе к ситуации с Трампом в Америке. Реакция на просмотре была замечательная, смеялись, хлопали», - рассказала она.

25 января в России должна была состояться премьера комедии «Смерть Сталина». Однако после обращения членов Общественного совета при Минкультуры к главе ведомства Владимиру Мединскому прокатное удостоверение у фильма было отозвано.