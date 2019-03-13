Депутат «тунеядцы и алкаши» исключён из «Единой России»

Президиум Волгоградского политсовета «Единой России» исключил из партии депутата областной думы Гасана Набиева за оскорбление малоимущих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения единороссов.
Как отмечает RT, за исключение высказались все члены партии, за исключением самого Набиева, который не пришёл на заседание. Кроме того, президиум выступил за исключением депутата из партийной фракции в облдуме.
Ранее Гасан Набиев на внеочередном заседании областного парламента заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей достались только «тунеядцам и алкашам». Он утверждал, что «нормальные» работники получают по 20—25 тысяч рублей пособия по возрасту. Позднее он принёс извинения за своё высказывание.