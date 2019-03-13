Депутат «тунеядцы и алкаши» исключён из «Единой России»

Президиум Волгоградского политсовета «Единой России» исключил из партии депутата областной думы Гасана Набиева за оскорбление малоимущих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения единороссов.

Как отмечает RT , за исключение высказались все члены партии, за исключением самого Набиева, который не пришёл на заседание. Кроме того, президиум выступил за исключением депутата из партийной фракции в облдуме.

Ранее Гасан Набиев на внеочередном заседании областного парламента заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей достались только «тунеядцам и алкашам». Он утверждал, что «нормальные» работники получают по 20—25 тысяч рублей пособия по возрасту. Позднее он принёс извинения за своё высказывание.