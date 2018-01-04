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Додон отказался запретить российские новостные телеканалы

4 Января 2018 в 13:12
Додон отказался запретить российские новостные телеканалы

Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз отклонил принятый парламентом закон, запрещающий вещание на территории страны российских новостных каналов.

По мнению Додона, закон «противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее».

Президент Молдавии попросил Конституционный суд страны проверить положения документа на соответствие закону. В частности, это касается введения цензуры, что недопустимо в правовом государстве, написал Додон на своей странице в Facebook.


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