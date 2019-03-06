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Дочь телеведущей Марианны Максимовской задержана с наркотиками

6 Марта 2019 в 14:02
Дочь телеведущей Марианны Максимовской задержана с наркотиками

Беременную дочь известной телеведущей Марианны Максимовской задержали в Москве с наркотиками. Об этом сайт KP.Ru сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, 28-летняя Александра была задержана с пакетом белого порошка и наличными деньгами в сумме 31,5 тыс. рублей во время «проверочной закупки».

Женщина была доставлена в отдел полиции по Головинскому району. В отношении Александры Максимовской возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении или перевозки наркотических средств. В ближайшее время суд рассмотрит прошение об аресте задержанной.

Телеведущая Марианна Максимовская никак не комментирует задержание дочери.

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