Дочь телеведущей Марианны Максимовской задержана с наркотиками

Беременную дочь известной телеведущей Марианны Максимовской задержали в Москве с наркотиками. Об этом сайт KP.Ru сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, 28-летняя Александра была задержана с пакетом белого порошка и наличными деньгами в сумме 31,5 тыс. рублей во время «проверочной закупки».

Женщина была доставлена в отдел полиции по Головинскому району. В отношении Александры Максимовской возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении или перевозки наркотических средств. В ближайшее время суд рассмотрит прошение об аресте задержанной.

Телеведущая Марианна Максимовская никак не комментирует задержание дочери.