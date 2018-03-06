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Дочь первого президента Узбекистана покидает пост главы Федерации гимнастики

6 Марта 2018 в 23:24

Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает пост главы узбекской Федерации гимнастики, передает «Синьхуа».

В феврале она покинула должность посла Узбекистана при ЮНЕСКО.

39-летняя Лола получила учёную степень магистра по международному праву в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, позже получила степень кандидата психологических наук в Ташкентском государственном университете. Замужем за бизнесменом Тимуром Тилляевым. Имеет троих детей (дочери Марьям, Сафия и сын Умар).

Лола Каримова-Тилляева является основателем двух крупных благотворительных организаций в Узбекистане: Республиканского общественного детского фонда «Ты не одинок», оказывающего помощь детям сиротам, и Республиканского центра социальной адаптации детей, основной целью которого является помощь детям-инвалидам и детям из неблагополучных семей.


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