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Дочь Джеки Чана вступила в брак со своей подругой

27 Ноября 2018 в 13:13
Дочь Джеки Чана вступила в брак со своей подругой

Этта У Чжолинь, дочь китайского актёра Джеки Чана, вступила в брак со своей подругой, жительницей Канады Энди Отом. Об этом событии Отом рассказала в своём Instagram, сообщает RT.

Девушка написала: «Вернулись в Гонконг как жена и жена».

Свадьба прошла в Торонто, так как однополые браки в Гонконге запрещены. Сам Джеки Чан был против выбора своей 19-летней дочери, сообщает «ФедералПресс». Добавим, что Энди Отом 31 год. Девушки познакомились в прошлом году и вскоре стали жить вместе.

Ранее бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал в эфире НСН, что советовал продюсеру Бари Алибасову жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной еще 20 лет назад. 

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