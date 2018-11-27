Дочь Джеки Чана вступила в брак со своей подругой

Этта У Чжолинь, дочь китайского актёра Джеки Чана, вступила в брак со своей подругой, жительницей Канады Энди Отом. Об этом событии Отом рассказала в своём Instagram, сообщает RT.

Девушка написала: «Вернулись в Гонконг как жена и жена».

Свадьба прошла в Торонто, так как однополые браки в Гонконге запрещены. Сам Джеки Чан был против выбора своей 19-летней дочери, сообщает «ФедералПресс». Добавим, что Энди Отом 31 год. Девушки познакомились в прошлом году и вскоре стали жить вместе.

Ранее бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал в эфире НСН, что советовал продюсеру Бари Алибасову жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной еще 20 лет назад.