Дочь Дмитрия Пескова стала стажёром в Европарламенте

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, устроилась на стажировку к депутату Европейского парламента Эмерику Шопраду.

«Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право», — рассказал Шопрад в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что Елизавета не имеет доступа к секретным данным, не посещает закрытые заседания, а делает, например, опрос прессы, передает RT.

50-летний Эмерик Шопрад — ультраправый политик, писатель, политолог, профессор и доцент геополитики в университетах и военных академиях во Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe.

Ранее сообщалось, что старшая дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова – Елизавета – удалила свой аккаунт в Instagram. Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes была опубликована ее колонка. Девушка рассказывала про влияние новых технологий на традиционное образование. Но уже на следующий день специалисты заподозрили, что статья Песковой составлена из отрывков чужих текстов. После удаления Forbes вернул колонку, но уже со ссылками на первоисточники.