До старта Чемпионата мира по футболу остается 100 дней

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года вышла на финишную прямую - до старта турнира остается 100 дней. Города-хозяева ЧМ-2018 отметят эту дату различными акциями, передает ТАСС.

В сочинском дельфинарии парка «Ривьера» пройдет футбольный матч между двумя командами дельфинов.

В Москве празднование 100 дней до старта мундиаля пройдет на территории открытого катка ВДНХ.

В калининградском ТРЦ «Европа» сегодня откроется выставка 21 плаката чемпионатов мира - от 1930 года до мирового первенства 2018 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Он пройдёт в в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде.

