До полумиллиона россиян будет за рубежом в день выборов президента

От 300 до 500 тысяч российских туристов могут оказаться за границей в день выборов президента России 18 марта, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Член Центризбиркома Василий Лихачёв напомнил, что более 1,8 миллиона российских граждан постоянно проживают за рубежом и находятся на консульском учете. Он также напомнил, проголосовать что смогут и российские военные, несущие службу за пределами РФ, передает РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На высший пост в стране претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.