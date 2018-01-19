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До конца января субъекты отчитаются по программам Минстроя

19 Января 2018 в 12:32
До конца января субъекты отчитаются по программам Минстроя
Фото: 1line.info

Итоги реализации программ и мероприятий Минстроя России в субъектах РФ будут подведены до конца января текущего года. Об этом сообщил замглавы ведомства Юрий Гордеев в пятницу, 19 января.

По его словам, отчетная документация должна появиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

К субъектам, которые не предоставят отчеты, будут применены меры бюджетной ответственности, уточнил Юрий Гордеев.

Кроме того, допустившие в прошлом году отставание по графикам строительства объектов субъекты должны будут устранить его до 1 апреля 2018 года.

Напомним, что в 2017 году в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Минстрой России направлял регионам субсидии на реализацию ряда мероприятий. В том числе, это обеспечение жильем молодых семей; переселение граждан из ветхого жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали; поддержка программ развития жилищного строительства субъектов; строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе – необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году). Также регионы получили субсидии на  сейсмоусиление социальных объектов в сейсмоопасных районах России и субсидирование оплаты капитального ремонта для пожилых граждан.

Помимо этого, Минстрой России участвовал в предоставлении субсидий на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа» и федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».

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