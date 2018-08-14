До конца года ремонт пройдёт в 350 многоквартирных домах Крыма

В российских регионах продолжаются работы, связанные с ремонтом многоквартирных домов. Так, в Крыму до конца года будет отремонтировано 350 таких зданий, об этом сообщает КИА, ссылаясь на пресс-службу министерства ЖКХ республики. Источник отмечает, что на эти цели будет потрачено порядка 1,85 млрд рублей.

Отмечается, что в перечень работ входит капремонт кровли, фасадов, фундаментов и подвалов домов, а также замена лифтового оборудования. В общей сложности там планируется произвести более 850-ти ремонтных работ.