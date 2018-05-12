Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление останется высоким - 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 25-30%.

Из-за низкой влажности воздуха недомогание могут почувствовать астматики и люди, страдающие аллергией на пыльцу растений, передает Агентство «Москва».

По народным приметам. 12 мая считается днём целителей: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».