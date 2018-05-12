Суббота
12 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

До 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе

12 Мая 2018 в 09:00
До 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление останется высоким - 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 25-30%.

Из-за низкой влажности воздуха недомогание могут почувствовать астматики и люди, страдающие аллергией на пыльцу растений, передает Агентство «Москва».

По народным приметам. 12 мая считается днём целителей: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.