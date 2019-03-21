«До 21 и младше»: Минздрав разработал закон о продаже крепкого алкоголя

Минздрав опубликовал законопроект, запрещающий продажу алкоголя крепче 16,5% людям младше 21 года. Об этом сообщает «Интерфакс». Таким образом купить с 18 лет можно будет, к примеру, пиво.

Согласно новым поправкам, за продавцом сохраняется право потребовать у покупателей паспорт или другой документ, который позволит установить его возраст. К слову, запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года уже действует во многих странах мира. В их числе Казахстан, США и Индонезия. Между тем, в Финляндии, Норвегии и Швеции разрешенный возраст продажи крепкого алкоголя составляет 20 лет.

Добавим, в том случае, если закон будет принят, он вступит в силу с января 2020 года.

Между тем, ранее Минздрав поддержал инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля, который предложил убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов. Как отмечают argumenti.ru, замглавы ведомства Олег Салагай уверен, что эта мера позволит сократить потребление алкогольной продукции в России.