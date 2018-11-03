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«ДНЯО под ударом». В МИД РФ осудили антииранские санкции США

3 Ноября 2018 в 13:12
«ДНЯО под ударом». В МИД РФ осудили антииранские санкции США

Объявленная Вашингтоном очередная волна санкций против Ирана ставил под удар Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подрывает усилия, направленные на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такую оценку действиям США дали в российском МИД.

В ведомстве отметили, что «взятая Вашингтоном линия на слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями вызывает глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность». По мнению российских дипломатов, США, лицемерно рассуждая о необходимости укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия, фактически пытаются его развалить.

Также в МИД РФ обвинили американцев в том, что Вашингтон перекрывает доступ в ООН тем делегациям, которые «им не нравятся», говорится на сайте ведомства.

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