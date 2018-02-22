ДНР создаст народный трибунал по оценке действий властей Украины

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике появится народный трибунал. В его задачи будет входить оценка и осуждение действий руководства Украины. Об этом в четверг, 22 февраля, во время общения с журналистами заявил глава ДНР Александр Захарченко.

В то же время политик подчеркнул, что закон о реинтеграции Донбасса, который 21 февраля подписал президент Украины Пётр Порошенко, служит оправданием военных преступлений, сообщает RT.

Ранее в Кремле предположили, что принятый на Украине закон о реинтеграции Донбаса сможет спровоцировать «горячие головы». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Газета.ру» .