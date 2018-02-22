Четверг
22 февраля
USD 56.65
EUR 69.81
Горячие новости

ДНР создаст народный трибунал по оценке действий властей Украины

22 Февраля 2018 в 14:28
ДНР создаст народный трибунал по оценке действий властей Украины
ФОТО: РИА Новости

В самопровозглашённой Донецкой народной республике появится народный трибунал. В его задачи будет входить оценка и осуждение действий руководства Украины. Об этом в четверг, 22 февраля, во время общения с журналистами заявил глава ДНР Александр Захарченко.

В то же время политик подчеркнул, что закон о реинтеграции Донбасса, который 21 февраля подписал президент Украины Пётр Порошенко, служит оправданием военных преступлений, сообщает RT.

Ранее в Кремле предположили, что принятый на Украине закон о реинтеграции Донбаса сможет спровоцировать «горячие головы». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Газета.ру».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.