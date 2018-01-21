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ДНР настаивает на проведении ОБСЕ расследования обстрела автобуса на КПП

21 Января 2018 в 18:16
ДНР настаивает на проведении ОБСЕ расследования обстрела автобуса на КПП

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР будут настаивать на проведении расследования ОБСЕ по факту расследования обстрела автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.

«Обстрел рейсового автобуса, пассажирами которого были обычные мирные граждане, гибель и ранение ни в чем не повинных людей иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее оперативное командование республики заявило об обстреле пассажирского автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе со стороны украинских силовиков. В результате погиб один человек.

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