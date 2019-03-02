ДНР намерена вступить в ООН

Глава провозглашенной Донецкой народной республики утвердил концепцию внешней политики ДНР, в частности намерения вступить в Организацию объединенных наций (ООН) и присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Согласно концепции, республика стремится к достижению мира с Украиной при строгом и неукоснительном соблюдении минских соглашений.

Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены не получившие международного признания Донецкая и Луганская Народные Республики. В ходе развернувшихся весной-летом 2014 года боевых действий значительно пострадала промышленность и инфраструктура. Для поддержки жителей Донбасса отправлялись грузы с гуманитарной помощью.

Потери мирного населения в результате вооруженного конфликта в Донбассе за 4 с лишним года превысили 3 тысячи человек. Боевые действия привели к ранению более 10 тысяч гражданских лиц. В целом же конфликт в Донбассе затронул жизни свыше 3 миллионов человек.