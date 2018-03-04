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ДНР и ЛНР устанавливают «абсолютное перемирие» с 5 марта

4 Марта 2018 в 14:18
ДНР и ЛНР устанавливают «абсолютное перемирие» с 5 марта

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики с 5 марта устанавливают абсолютное перемирие. Приказы о его строгом соблюдении изданы командованием вооруженных сил ДНР и ЛНР.

«Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, слова которого приводит РИА Новости.

Представители командования для контроля за соблюдением перемирия будут направлены во все подразделения на линии соприкосновения в воскресенье вечером.

С аналогичным заявлением выступил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.


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