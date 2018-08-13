Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

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На Троекуровском кладбище в Москве похоронили театрального режиссёра и актёра, художественного руководителя театра «Практика» Дмитрия Брусникина, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.

Церемония прощания с ним прошла сегодня в МХТ им. Чехова, на ней присутствовали сотни почитателей его таланта, родные и близкие артиста, а также коллеги Дмитрия Брусникина из двух театров - МХТ им. Чехова и Театра «Практика», художественным руководителем которого он являлся.

Напомним, режиссер, актер и педагог скончался 9 августа в возрасте 60 лет. По имеющейся информации, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.