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Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

13 Августа 2018 в 17:21
Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище
ФОТО: РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили театрального режиссёра и актёра, художественного руководителя театра «Практика» Дмитрия Брусникина, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.

Церемония прощания с ним прошла сегодня в МХТ им. Чехова, на ней присутствовали сотни почитателей его таланта, родные и близкие артиста, а также коллеги Дмитрия Брусникина из двух театров - МХТ им. Чехова и Театра «Практика», художественным руководителем которого он являлся.

Напомним, режиссер, актер и педагог скончался 9 августа в возрасте 60 лет. По имеющейся информации, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.  

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