Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Горячие новости

Дмитрий Рогозин проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш

26 Июля 2018 в 07:31
Дмитрий Рогозин проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш. Напомним, одного из его старейших сотрудников 74-летнего Виктора Кудрявцева задержали по делу о госизмене. Однако, как утверждает его сын, имел минимальный доступ к секретным документам. Рогозин встретится с генконструкторами, пишет «Ъ».

На прошлой неделе следователи ФСБ начали обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения, и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Тот позднее подал в отставку.

Силовики отрабатывают специалистов отрасли на предмет их возможного сотрудничества с западными спецслужбами. Есть версия, что результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно" передавались на Запад.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили арест Кудрявцева, уточняет RT.  

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.