Дмитрий Рогозин проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш

На прошлой неделе следователи ФСБ начали обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения, и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Тот позднее подал в отставку.
Силовики отрабатывают специалистов отрасли на предмет их возможного сотрудничества с западными спецслужбами. Есть версия, что результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно" передавались на Запад.
В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили арест Кудрявцева, уточняет RT.