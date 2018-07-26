Дмитрий Рогозин проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш. Напомним, одного из его старейших сотрудников 74-летнего Виктора Кудрявцева задержали по делу о госизмене. Однако, как утверждает его сын, имел минимальный доступ к секретным документам. Рогозин встретится с генконструкторами, пишет «Ъ».

На прошлой неделе следователи ФСБ начали обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения, и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Тот позднее подал в отставку.

Силовики отрабатывают специалистов отрасли на предмет их возможного сотрудничества с западными спецслужбами. Есть версия, что результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно" передавались на Запад.