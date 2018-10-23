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Дмитрий Медведев заявил об ужесточении наказаний за незаконную добычу янтаря

23 Октября 2018 в 18:22
Дмитрий Медведев заявил об ужесточении наказаний за незаконную добычу янтаря

Изменения в законодательстве предусматривают ужесточение ответственности за незаконную добычу и сбыт янтаря и нефрита, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Калининграде. По его словам, эти преступления будут караться в том числе лишением свободы на срок до пяти лет.

Медведев уточнил, что лишение свободы в этом случае предусмотрено в случаях, если "действовала организованная группа лиц, и ущерб был в особо крупном размере", сообщает интернет-портал «Калининград24».

Ранее НСН рассказала, что увеличение спроса на поездки в Россию туристов из Китая связан в большей степени с янтарём.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос на Россию на китайском рынке растёт в последние несколько лет. Это один из самых растущих рынков. Этот год не стал исключением. Примерно +20% в этом году (по промежуточным итогам). Главный магнит – это янтарь. Мы не видим спроса на, так называемый «Красный маршрут». Они приезжают за другой реальностью в России», - заверила НСН исполнительный директор АТОР.

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