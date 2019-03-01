Дмитриеву предложили стать медиатором по делу Калви

Гендиректору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву предложили стать медиатором между конфликтующими акционерами банка «Восточный» — фондом Baring Vostok (владеет 51,62%) и Артемом Аветисяном (32,02%). Об этом РБК рассказали источники, близкие к РФПИ, и подтвердил источник, знакомый с менеджерами Baring Vostok.

Взять на себя функцию медиатора Дмитриеву предложила одна из сторон конфликта, сказал один из источников РБК.

Ранее Майкла Калви и еще пять человек задержали в российской столице по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил Калви в следственный изолятор на два месяца.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов выступил против такой меры пресечения. По его словам, речь идёт о споре хозяйствующих субъектов, который должен решаться в гражданском правовом поле.

Участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей направили просьбу отпустить из-под стражи основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под поручительство. Такое обращение представители бизнес-сообщества направили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

51-летний Майкл Джон Калви — международный инвестор, основатель и управляющий партнёр фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, который специализируется на инвестициях в России и странах СНГ и с 1994 года по 2018 год инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе.