Для зарплатных клиентов банка «Российский капитал» подготовили спецусловия по ипотеке

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Зарплатные клиенты банка «Российский капитал» получат специальные условия ипотечного кредитования. Такой проект запускается в рамках развития продуктов и услуг. По условиям, клиенты, которым зарплата перечисляется на счёт в данном банке, смогут получить ипотечный кредит с вычетом 0,2 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка для покупки строящегося жилья составит 9,7%, а готового – 10,05%.

В то же время банк и ДОМ.РФ, которому принадлежат 100% акций «Российского капитала, уменьшили первоначальный взнос для всех новых заёмщиков. Теперь он составит 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Также, по новым условиям, расположение жилья теперь не повлияет на первоначальный взнос, а дополнительное ограничение при покупке апартаментов будет отменено.

Сейчас в ДОМ РФ и банке «Российский капитал» возможно оформление ипотеки с максимальной суммой 30 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов максимальная предоставляемая сумма составляет 15 миллионов рублей. При этом процентная ставка для клиентов, которые не являются зарплатными, начинается от 9,9% и 10,25% при покупке строящегося и готового жилья соответственно.

Напомним, в ДОМ.РФ есть специальные программы для отдельных категорий граждан, среди которые – многодетные семьи, молодые семьи, работники бюджетной сферы и другие. Для них ставка по ипотечному кредиту начинается от 5,5%. Сейчас 17 регионов подписали соглашение о реализации региональных программ компании.