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Для уничтожения атаковавших Хмеймим дронов использовались ЗРПК «Панцирь-С»

11 Января 2018 в 16:57
Для уничтожения атаковавших Хмеймим дронов использовались ЗРПК «Панцирь-С»
ФОТО: РИА Новости

13 беспилотников удалось обнаружить в ночь с 5 на 6 января 2018 года во время атаки на авиабазу Хмеймим. Семь из них были уничтожены при помощи ЗРПК «Панцирь-С», ещё 6 были посажены в заданных точках, используя средства радиоэлектронной борьбы. Стоит отметить, что три дрона разрушились из-за подрыва подвешенных к ним боеприпасов. Об этом 11 января рассказал начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он также отметил, что раньше беспилотники использовались террористами только для разведки. Причём использовались дроны кустарного типа. Теперь у террористов появились средства зарубежного производства. Причём дроны, которые атаковали Хмеймим, использовались впервые, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

В Генштабе РФ, как подчеркнул Новиков, пришли к выводу, что в разработке новых беспилотников террористам помогали специалисты, которые прошли спецподготовку в других странах. Также в Генштабе предупредили другие страны о возможности терактов с применением дронов в любой точке мира.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что беспилотники были запущены боевиками из зоны деэскалации в Идлибе.

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