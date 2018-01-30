Для ремонта подъездов в Ново-Переделкино выберут поставщика материалов

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва.

Предложения для поставщиков Москвы.







ГБУ «Автомобильные дороги» ищут подрядчика на поставку питьевой воды в бутылях. Начальная стоимость контракта 4,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля.

Документация





«Жилищник района Ново-Переделкино» в поиске подрядчика на поставку лакокрасочных изделий для ремонта подъездов. Начальная цена контракта – 9,2 млн рублей. Прием заявок проводится до 12 февраля.



Документация

Акционерное общество «Олимп» объявили аукцион на поставку рабочей одежды. Начальная цена контракта – 1,1 млн рублей. Заявки принимаются до 15 февраля.

Документация

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.