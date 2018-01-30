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Для ремонта подъездов в Ново-Переделкино выберут поставщика материалов

30 Января 2018 в 12:57
Для ремонта подъездов в Ново-Переделкино выберут поставщика материалов
Фото: vsyodlyastroiki.ru

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».

О том, что продает и закупает Москва. 

Предложения для поставщиков Москвы.


ГБУ «Автомобильные дороги» ищут подрядчика на поставку питьевой воды в бутылях. Начальная стоимость контракта 4,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля.

Документация

«Жилищник района Ново-Переделкино» в поиске подрядчика на поставку лакокрасочных изделий для ремонта подъездов. Начальная цена контракта – 9,2 млн рублей. Прием заявок проводится до 12 февраля.

Документация

Акционерное общество «Олимп» объявили аукцион на поставку рабочей одежды. Начальная цена контракта – 1,1 млн рублей. Заявки принимаются до 15 февраля.

Документация

 

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

 

 

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