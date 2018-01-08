Для развития ОПК под санкциями создадут отдельный штаб

Вопросами развития оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций теперь будет заниматься оперативный штаб. Об этом рассказал в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, штаб будет создан на базе Военно-промышленной комиссии (ВПК). Его возглавил зампред комиссии Олег Бочкарев.

«В Коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России», - написал Рогозин.

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