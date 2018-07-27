Для разгона демонстрации в Польше применили слезоточивый газ

В Варшаве проходит митинг, связанный с изменением судебной системы страны. Как пишет Газета.ру, демонстранты и представители правоохранительных органов использовали газ друг против друга.

Причем, когда полиция посчитала, что от митингующих исходит угроза, они распылили газ, и получили симметричный ответ. Пока в полицейских сводках нет фамилий задержанных протестантов.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде.