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Для разгона демонстрации в Польше применили слезоточивый газ

27 Июля 2018 в 10:54
Для разгона демонстрации в Польше применили слезоточивый газ
В Варшаве проходит митинг, связанный с изменением судебной системы страны. Как пишет Газета.ру, демонстранты и представители правоохранительных органов использовали газ друг против друга.

Причем, когда полиция посчитала, что от митингующих исходит угроза, они распылили газ, и получили симметричный ответ. Пока в полицейских сводках нет фамилий задержанных протестантов.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде.

RT уточняет, президент Польши Анджей Дуда считает, что судебная реформа служит демократизации государства.

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