Для разгона демонстрации в Польше применили слезоточивый газ

Причем, когда полиция посчитала, что от митингующих исходит угроза, они распылили газ, и получили симметричный ответ. Пока в полицейских сводках нет фамилий задержанных протестантов.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде.
RT уточняет, президент Польши Анджей Дуда считает, что судебная реформа служит демократизации государства.