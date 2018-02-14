Яровая предложила для педофилов пожизненное заключение

Законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов, внесен на рассмотрение в Госдуму рабочей группой под руководством вице-спикера Ирины Яровой, передает RT. В пояснительной записке к документу говорится, что пожизненное лишение свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, устанавливается в случае, если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия.

Ранее Ura.ruсо ссылкой на «Пятый канал» сообщало, что в Санкт-Петербурге педофил прямо в вагоне метро изнасиловал 12-летнюю школьницу. Мужчина около десяти минут издевался над ребенкомна перегонах между станциями «Площадь Александра Невского» — «Елизаровская» — «Ломоносовская» — «Пролетарская». В полицию обратился отчим школьницы.