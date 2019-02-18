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Для охраны выставки Репина Третьяковка заключила контракт с Росгвардией

18 Февраля 2019 в 18:52
Для охраны выставки Репина Третьяковка заключила контракт с Росгвардией

Руководство Третьяковской галереи решило заключить дополнительный контракт с Росгвардией по охране экспозиции Ильи Репина. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что выставка откроется 16 марта и продлится до августа.

Как напоминает телеканал «360», на прошлой неделе стало известно, что картины Государственной Третьяковской галереи отныне находятся под защитой новой охранной системы, которая используется российскими военными. Она состоит из прикрепленного к картине датчика и браслета на руке охранника. В случае какого-либо движения полотна – на браслет и центральный пульт охраны поступит сигнал тревоги. Решение взять под особый надзор произведения искусства было принято после кражи из Третьяковки картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». 

В конце января злоумышленник снял картину со стены и на глазах у других посетителей выставки вынес полотно из зала и скрылся. Наследующий день мужчина был задержан, полотно было обнаружено позже на стройке в Одинцовском районе в Подмосковье. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения, в настоящий момент он арестован на два месяца.

Ранее адвокат Павел Астахов в эфире НСН рассказал, что его удивило в Третьяковке в день похищения картины Куинджи.

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