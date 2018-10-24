Чиновникам укажут, какие подарки можно получать

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Госслужащим составят список разрешённых подарков. Соответствующий законопроект уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства России. Документ был разработан для совершенствования государственной политики по противодействию коррупции.

Отмечается, что подарки будут считаться допустимыми только в связи с официальными и протокольными мероприятиями. В частности госслужащим можно будет принимать в качестве презента полиграфическую продукцию с логотипом госоргана, организации, органа местного самоуправления. Также им можно будет вручать цветы, ценные подарки в знак поощрения от госоргана, вышестоящего органа и прочих, сообщает «Интерфакс».

В том случае, если госслужащему подарят презент, который не попал в список разрешённых, ему придётся пожаловаться работодателю. В этом случае подарок будет признан федеральной, муниципальной собственностью или собственностью организации или субъекта РФ.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подарил в честь дня рождения премьер-министру страны Дмитрию Медведеву картину «В цеху». Как уточнил заслуженный художник России Никас Сафронов в эфире НСН, её стоимость до огласки могла составлять 10-20 тысяч рублей, в дальнейшем он предрёк ей рост цены до 100-300 тысяч рублей.