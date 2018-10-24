Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

Чиновникам укажут, какие подарки можно получать

24 Октября 2018 в 17:20
Чиновникам укажут, какие подарки можно получать
ФОТО: www.kurer-sreda.ru

Госслужащим составят список разрешённых подарков. Соответствующий законопроект уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства России. Документ был разработан для совершенствования государственной политики по противодействию коррупции.

Отмечается, что подарки будут считаться допустимыми только в связи с официальными и протокольными мероприятиями. В частности госслужащим можно будет принимать в качестве презента полиграфическую продукцию с логотипом госоргана, организации, органа местного самоуправления. Также им можно будет вручать цветы, ценные подарки в знак поощрения от госоргана, вышестоящего органа и прочих, сообщает «Интерфакс».

В том случае, если госслужащему подарят презент, который не попал в список разрешённых, ему придётся пожаловаться работодателю. В этом случае подарок будет признан федеральной, муниципальной собственностью или собственностью организации или субъекта РФ.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подарил в честь дня рождения премьер-министру страны Дмитрию Медведеву картину «В цеху». Как уточнил заслуженный художник России Никас Сафронов в эфире НСН, её стоимость до огласки могла составлять 10-20 тысяч рублей, в дальнейшем он предрёк ей рост цены до 100-300 тысяч рублей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.