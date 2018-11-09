Для чиновниц, кравших подарки ветеранов, избрали меру пресечения

Суд в Красноярске отправил под домашний арест экс-замминистра социальной политики края Наталью Колягину, которую вместе с тремя сообщниками обвиняют в краже подарков для ветеранов. Как сообщает Телеканал 360 , суд пошел на встречу бывшей чиновницы, которая просила не отправлять её в СИЗО, на чём настаивало следствие.

По версии следствия, в преступной схеме вместе с Калягиной принимали участие ещё трое человек, в том числе - экс-начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева. Она также заключена под домашний арест. Они заключили 25 государственных контрактов на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, отмечает Ura.ru .

Заказ отдали фирме, которой владеют двое родственников Гилевой. Товары компания либо вообще не поставляла, либо же техника уходила к самим чиновницам. Полученные более 2 миллионов рублей соучастники поделили между собой.

В отношении всей четвёрки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».