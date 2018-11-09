Для чиновниц, кравших подарки ветеранов, избрали меру пресечения

Суд в Красноярске отправил под домашний арест экс-замминистра социальной политики края Наталью Колягину, которую вместе с тремя сообщниками обвиняют в краже подарков для ветеранов. Как сообщает Телеканал 360, суд пошел на встречу бывшей чиновницы, которая просила не отправлять её в СИЗО, на чём настаивало следствие.
По версии следствия, в преступной схеме вместе с Калягиной принимали участие ещё трое человек, в том числе - экс-начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева. Она также заключена под домашний арест. Они заключили 25 государственных контрактов на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, отмечает Ura.ru.
Заказ отдали фирме, которой владеют двое родственников Гилевой. Товары компания либо вообще не поставляла, либо же техника уходила к самим чиновницам. Полученные более 2 миллионов рублей соучастники поделили между собой.
В отношении всей четвёрки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».