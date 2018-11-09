Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Для чиновниц, кравших подарки ветеранов, избрали меру пресечения

9 Ноября 2018 в 19:44
Для чиновниц, кравших подарки ветеранов, избрали меру пресечения

Суд в Красноярске отправил под домашний арест экс-замминистра социальной политики края Наталью Колягину, которую вместе с тремя сообщниками обвиняют в краже подарков для ветеранов. Как сообщает Телеканал 360, суд пошел на встречу бывшей чиновницы, которая просила не отправлять её в СИЗО, на чём настаивало следствие.

По версии следствия, в преступной схеме вместе с Калягиной принимали участие ещё трое человек, в том числе - экс-начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева. Она также заключена под домашний арест. Они заключили 25 государственных контрактов на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, отмечает Ura.ru.

Заказ отдали фирме, которой владеют двое родственников Гилевой. Товары компания либо вообще не поставляла, либо же техника уходила к самим чиновницам. Полученные более 2 миллионов рублей соучастники поделили между собой.

В отношении всей четвёрки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.