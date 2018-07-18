DJ Smash считает наказание для пермского экс-депутата слишком мягким

Андрей Ширман (DJ Smash) заявил, что приговор экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу и его другу, продюсеру Сергею Ванкевичу мог бы быть строже.

Ранее сегодня Ленинский районный суд Перми приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам колонии по делу об избиении Ширмана в ночном клубе города.

Тем не менее, DJ Smash поблагодарил судебные и правоохранительные органы Перми за «четкую, конструктивную и правильную работу».

«Я доволен, что смог добиться неотвратимости наказания для лиц, которые привыкли оставаться безнаказанными», - сказал он телеканалу «360».





Инцидент произошел в феврале текущего года. Телепнев и Ванкевич избили музыканта за отказ второй раз делать селфи. Врачи диагностировали у DJ Smash сотрясение мозга и перелом челюсти, пишет Ura.ru.