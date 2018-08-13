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Дирижера Лео Корхина похоронят в четверг

13 Августа 2018 в 21:39
Дирижера Лео Корхина похоронят в четверг

Гражданская панихида и похороны заслуженного деятеля искусств РФ, дирижера Лео Корхина, скончавшегося 11 августа в возрасте 89 лет, состоятся 16 августа в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском комитете по культуре.

Панихида пройдет в медико-санитарной части №70 на улице Комсомола, 12. Похороны - на Преображенском еврейском кладбище.

Корхин в 1954-м переехал в Ленинград, где дирижировал оркестром Ленинградской филармонии.

Записал музыку ко многим кинофильмам («Белое солнце пустыни», «Женя, Женечка и «катюша»»), радио- и телепостановкам.

С 1967 года — музыкальный руководитель Ленинградского балета на льду, единственного балета на льду с классическим репертуаром. С 1999 года преподаёт в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (доцент кафедры музыкального искусства эстрады).



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