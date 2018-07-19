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Директора департамента аудита госконтрактов Минобороны арестовали до 17 сентября

19 Июля 2018 в 18:41
Директора департамента аудита госконтрактов Минобороны арестовали до 17 сентября
ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский

Директор департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максим Куксин арестован на два месяца по делу о получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Такое решение 19 июля принял Савёловский суд Москвы.

Куксин окажется под стражей до 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Напомним, Куксина считают виновным в получении взятки в размере не менее 11 миллионов рублей. По части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, если директор департамента аудита будет признан виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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