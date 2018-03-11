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Директор «Современника» о скандале с Ефремовым: Пишут больше, чем было на самом деле

11 Марта 2018 в 19:07
Директор «Современника» о скандале с Ефремовым: Пишут больше, чем было на самом деле

В «Современнике» пока не приняли никакого решения по ситуации, произошедшей на гастролях в Самаре. Об этом сообщил журналистам директор театра Игорь Попов.

«Я пока не принял никакого решения. Но я разговаривал с людьми, смотрел видео. И у меня сложилось мнение, что то, что пишут — гораздо больше того, что было на самом деле», — сказал Попов РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Михаил Ефремов, игравший в спектакле «Не становись чужим» главную роль, нецензурно отвечает зрителю на жалобу, что «его реплик не слышно».

В Минкульте Самарской области назвали поступок актера «безобразным» и попросили дирекцию театра «Современник» разобраться в ситуации.

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