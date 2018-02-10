Директор Новосибирского планетария задержан и помещен в СИЗО

Большой новосибирский планетарий в субботу сообщил о задержании своего директора Сергея Масликова. Как заявили в организации, он был отстранен от должности и помещен в СИЗО.

Отмечается, что Масликов был задержан в связи с проводящимися следственными действиями.

«Подробности следствия не разглашаются, давать комментарии по сути процесса руководство и сотрудники Планетария не будут», - говорится на странице организации «ВКонтакте».

Приказом главы Департамента образования мэрии Новосибирска директором планетария назначена заместитель руководителя организации по учебно-методической работе Татьяна Белоусова, пишет Газета.ру