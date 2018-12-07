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Директора детского дома в Магадане заподозрили в избиении сирот

7 Декабря 2018 в 09:44
Директора детского дома в Магадане заподозрили в избиении сирот

Уголовное дело открыто в отношении директора детского дома в Магаданской области по подозрению в избиении подопечных. Как сообщает Ura.ru, события произошли в районном посёлке Ола. По данным прокуратуры, директор детдома в ноябре применил физическую силу в отношении двух воспитанников – 10 и 16 лет. Уточняется, что один из них получил от мужчины удар в лицо.

Теперь главу образовательного учреждения обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с ними. В выяснении обстоятельств происшествия примут участие эксперты министерства образования Магаданской области, а также представители органов опеки.

Как отмечают Известия, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге начался суд по делу о массовом насилии над воспитанниками детского дома. На скамье подсудимых - бывший директор школы № 565 Станислав Виноградов, его экс-заместитель Михаил Елин, а также трое бывших учеников школы. Все пострадавшие — воспитанники «Центра содействия семейному воспитанию № 8». 

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась приговором в отношении воспитательницы Евгении Чудновец за репост в соцсетях видеозаписи, на которой вожатые детского оздоровительного лагеря издеваются над раздетым ребенком. Она призвала не спешить с вынесением приговора. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН высказал недоумение в связи с такой позицией детского омбудсмена.

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