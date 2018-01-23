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Директор ЦРУ назвал срок нападения КНДР на США

23 Января 2018 в 11:19
Директор ЦРУ назвал срок нападения КНДР на США

В США предположили, что КНДР может нанести ядерный удар по Америке в течение нескольких месяцев. С таким заявлением 22 января выступил директор ЦРУ Майк Помпео. По его словам, сейчас Вашингтон делает всё возможное, чтобы срок отдалить, сообщает CBS.

«Несколько месяцев... В настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки», - цитирует словам Помпео RT.

В то же время директор ЦРУ рассказал о постоянном расширении и активной реализации программы создания ядерного оружия в КНДР. Обо всех изменениях получают доклады лица, ответственные за политические решения, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, ранее в Пхеньяне заявляли, что ядерная война может начаться в любой момент, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

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