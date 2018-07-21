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Директор аналитического центра «Роскосмоса» Пайсон ушел в отставку

21 Июля 2018 в 11:10
Директор аналитического центра «Роскосмоса» Пайсон ушел в отставку

Директор информационно-аналитического центра компании Дмитрий Пайсон, который фигурирует в деле от госизмене сотрудников ЦНИИмаш, подал заявление на увольнение. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По словам Устименко, Пайсон покинет свой пост с начала августа.

На вопрос журналистов о возможном расформировании головного научного института отрасли НЦИИмаш, Устименко ответил, что не обладает информацией на этот счет.

Ранее Газета.ру со ссылкой на источник сообщала, что Пайсон поддерживал дружественные связи с подозреваемыми в госизмене сотрудниками института, поэтому в его кабинете проходили обыски.

 

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