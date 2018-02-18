Дипломаты проверяют информацию о россиянах на борту упавшего иранского лайнера

Посольство России в Иране в связи с катастрофой пассажирского самолета запросило информацию о его пассажирах. Дипломаты выясняют, были ли на борту россияне.

«Генконсульству РФ было дано указание проверить имеющуюся у местных служб информацию. Пока что официальной информации о находившихся на борту потерпевшего крушение самолета россиянах у посольства нет», - заявили ТАСС в посольстве.

Ранее Газета.ру сообщала, что самолет ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines разбился в горах провинции Исфахан во время рейса из Тегерана в Ясудж.