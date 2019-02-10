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Дипломат заявил о возможном разговоре Трампа и Путина

10 Февраля 2019 в 09:00
Дипломат заявил о возможном разговоре Трампа и Путина

Анатолий Антонов, посол России в США, заявил о том, что рассказал, что серьезная подготовка потребуется для возможного разговора лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что несмотря на сложность в отношениях между двумя странами, переговоры президентов всегда позитивно сказываются на международной ситуации.

«Разумеется, сегодня трудно сказать, где и когда контакт между лидерами возможен. К разговору нужно серьезно готовиться, сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен», - сказал посол.

Антонов подчеркнул, что от взаимодействия двух ядерных супердержав зависит безопасность и многие другие многие другие вопросы международной повестки дня, дополняет Газета.ru.

Ранее действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин заявил в беседе с НСН, что США надеются за полгода найти компромисс по договору РСМД.

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