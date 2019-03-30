Дикие лисы облюбовали Москву

По словам Кульбачевского, еженедельно фиксируется порядка 30-40 сообщений о появлении диких лисиц в черте города. При этом, по словам чиновника, горожане реагируют на появление рыжих зверьков по-разному. «Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то просит помочь. Кто-то считает, что это ненормально, и просит обратить на это внимание», — пояснил он.
При этом Кульбачевский напомнил, что лисы являются разносчиками бешенства, и подчеркнул, что для решения проблемы с заболеванием этих животных в настоящее время предпринимается комплекс соответствующих мер. В частности, в местах обитания лис размещают специальный корм, который заменяет прививки.
Ранее в интервью НСН зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что бобры, которые в последнее время расплодились в Москве и Подмосковье, могут представлять угрозу для человека, а потому не стоит приближаться к этим животным слишком близко.