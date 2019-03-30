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Дикие лисы облюбовали Москву

30 Марта 2019 в 23:55
Дикие лисы облюбовали Москву
В столице за последние два года существенно возросло количество обращений по поводу диких лис, которых москвичи замечают в жилых районах, заявил в интервью радиостанци «Говорит Москва» глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По словам Кульбачевского, еженедельно фиксируется порядка 30-40 сообщений о появлении диких лисиц в черте города. При этом, по словам чиновника, горожане реагируют на появление рыжих зверьков по-разному. «Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то просит помочь. Кто-то считает, что это ненормально, и просит обратить на это внимание», — пояснил он.

При этом Кульбачевский напомнил, что лисы являются разносчиками бешенства, и подчеркнул, что для решения проблемы с заболеванием этих животных в настоящее время предпринимается комплекс соответствующих мер. В частности, в местах обитания лис размещают специальный корм, который заменяет прививки. 

Ранее в интервью НСН зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что бобры, которые в последнее время расплодились в Москве и Подмосковье, могут представлять угрозу для человека, а потому не стоит приближаться к этим животным слишком близко. 
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