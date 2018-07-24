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Диетологи записали чипсы и печенье в категорию полезных продуктов

24 Июля 2018 в 19:56
Диетологи записали чипсы и печенье в категорию полезных продуктов

Диетологи из Великобритании составили список продуктов и блюд, благодаря употреблению которых люди могут чувствовать себя лучше, а также жить дольше. Как отмечает Daily Mail, чипсы и шоколадное печенье, которые мало у кого ассоциируются со здоровым питанием, соседствуют в этом списке с рыбой, овощами и салатами. Специалисты подчёркивают, что главная польза чипсов заключается в том, что этот продукт может компенсировать большую часть суточной потребности организма в калориях. Однако диетологи не советуют злоупотреблять чипсами, поскольку они содержат много жиров и соли - они тяжело выводятся из организма.

Что касается бисквитного шоколадного печенья, то оно, по информации учёных, представляет собой источник бета-глюкана (полезного иммуномодулятора). Он отвечает за контроль уровня холестерина в крови, а также за успешнее «включение» иммунную систему во время болезней.

 

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