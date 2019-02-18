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Диетологи рассказали, что съесть для избавления от жира на животе

18 Февраля 2019 в 08:29
Диетологи рассказали, что съесть для избавления от жира на животе

Диетологи назвали продукты, употребление которых поможет сжечь жир на животе. Они заявили, что это продукты с большим содержанием белка: мясо, рыба, куриные яйца, консервированный тунец, куриная грудку. По словам специалистов, мясо можно заменить на красную чечевицу, запеченную фасоль или миндаль, пишет «Свободная пресса».

Диетологи также советуют желающим избавиться от вредного жира, исключить из рациона сахар, сладкие напитки и ограничить употребление углеводов.

Однако одной диеты недостаточно – она должна быть дополнена спортом. Подойдет такая физическая активность как ходьба, бег или плавание, отмечает Ura.ru.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, что россияне в массе своей просто не могут себе позволить правильное питание, которое помогло бы избежать проблем с избыточным весом. 

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