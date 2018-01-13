Диана Гурцкая рассказала о своей миссии в качестве доверенного лица Путина

Заслуженная артистка России, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая стала доверенный лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом стало известно накануне после публикации списка зарегистрированных доверенных лиц действующего главы государства.

В эфире НСН Гурцкая призналась, что ее миссия в качестве доверенного лица президента состоят в том, чтобы помочь людям с инвалидностью, рассказать им о правах и возможностях, которые сегодня предоставляет государство.

«Для меня большая честь и ответственность быть в числе доверенных лиц Владимира Путина. Моя миссия в данном статусе состоит в том, чтобы помочь простому человеку с инвалидностью сориентироваться в своих правах, суметь грамотно воспользоваться возможностями, которые предоставляет сегодня государство для раскрытия потенциала людей, имеющих физические ограничения. Под руководством Владимира Владимировича за последние годы сделано немало, но много ещё и предстоит. Главное - это изменить создание людей, потому что без этого невозможно построить подлинно безбарьерный мир, стереть границы между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью. Я уверена, что общими усилиями мы сможем достичь грандиозных успехов», - сказала собеседница агентства.

Добавим, что всего в списке доверенных лиц Путина 259 человек. Среди них - композитор Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев, адвокат Анатолий Кучерена, а также космонавты, волонтеры, известные врачи и многие другие.