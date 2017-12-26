Диана Гурцкая поддержала выдвижение Владимира Путина

Член Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая, принявшая участие в работе инициативной группы по выдвижению Владимира Путина, прокомментировала НСН прошедшее событие:

- Я грузинка, родилась в Абхазии, окончила школу-интернат в Тбилиси, но именно в России состоялась в профессии, получила признание и любовь зрителей. Казалось бы, с моей жизненной ситуацией, как я могу добиться успеха, на равных конкурировать с обычными людьми? Совсем недавно это было немыслимо. Но времена изменились. И эти изменения неразрывно связаны с Владимиром Владимировичем Путиным. Человеком, который не на словах, а на деле занимается формированием подлинно доступной среды. Делает всё, что у людей, имеющих физические ограничения, была возможность реализовать мечту.

Он всегда внимателен к нуждам простого человека. Приведу пример, о котором никто не знает. Несколько лет назад Владимир Владимирович на одном из концертов увидел выступление двух незрячих близняшек - Леры и Вики Артемовых, звёздочек нашего фестиваля «Белая трость». Через несколько дней отцу девочек позвонили и сказали, что Путин приглашает на личную встречу. Представьте себе шок и изумление человека. Один на один с главой государства. А Владимир Владимирович задал один вопрос: «Что я могу сделать для девочек?» И помог - решил жилищную проблему, что для семьи оказалось грандиозным событием.

А ещё я хорошо знаю, что такое межнациональный конфликт. Когда в течение нескольких часов вынуждены оставить всё, что нажито поколениями, и оказаться на положении беженцев. То, что в России мир и стабильность - это невозможно переоценить. Это высшая ценность для каждого человека.





