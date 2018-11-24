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Девять детей стали жертвами удара коалиции в Сирии

24 Ноября 2018 в 18:49
Девять детей стали жертвами удара коалиции в Сирии

В Сирии при ударе возглавляемой США коалиции погибли около 20 человек. Как сообщили местные СМИ, удар был нанесен по городу Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает государственное телевидение Сирии, жертвами авианалета стали девять детей и восемь женщин из одной семьи. Отметим, что эта бомбардировка стала уже третьей за последние несколько дней. Так, 21 ноября коалиция обстреляла город снарядами с белым фосфором, а 23 ноября удары были нанесены по близлежащей деревне Шаафа. Тогда погибли не меньше 10 мирных сирийцев.

Дамаск в очередной раз обратился к ООН, призывая принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

В альянсе. между тем, отрицают все обвинения в гибели мирных жителей, пишет РИА Новости.

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