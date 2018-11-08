Девочка едва не оледенела в Тюмени из-за кондуктора

В Тюмени 11-летней школьнице пришлось пять часов добираться до дома пешком по морозу из-за бездушия кондуктора рейсового автобуса. Как сообщает Ura.ru , девочка села по ошибке не на тот маршрут и заснула в салоне. В итоге ребенок оказался на конечной остановке в 14 км от её дома.

Сначала она попросила помощи у кондуктора в одном из автобусов, поскольку оплатить проезд ей было уже нечем, однако получила отказ. Точно также никто ей не помог и из прохожих, к которым девочка обратилась. В итоге она решила идти домой пешком.

Школьница не запомнила номер автобуса, где получила отказ, однако власти Тюмени обещают постараться найти жестокосердного кондуктора. Кроме того, на сборе перевозчиков представители администрации ещё раз напомнят о недопустимости высаживать детей, у которых нет денег, с маршрута — тем более, зимой.

Подобные скандалы с перевозчиками в Тюмени происходили и ранее. Так, в апреле 2018 года горожанку с детьми высадили из полупустого автобуса из-за того, что женщина была с коляской. В то же время водитель другого автобуса высадил 15-летнюю школьницу из-за того, что льготный документ, который она показала, не предоставлял ей право бесплатного проезда.