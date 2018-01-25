Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах, передает ТАСС.

По его данным, с обвинениями против фокусника выступила 47-летняя Бритни Льюис. По ее словам, инцидент произошел в 1988 году после того, как она познакомилась с Копперфильдом, когда участвовала в конкурсе красоты в Японии, где тот был судьей. Как утверждает Льюис, которой тогда было 17 лет, по возвращении в США Копперфильд пригласил ее на свое шоу, проходившее в штате Калифорния. После выступления иллюзионист, которому тогда было 32 года, отвел ее в бар, где, как утверждает модель, подсыпал ей что-то в напиток, после чего отвез в гостиницу и якобы надругался.

При этом, по словам Льюис, она плохо помнит события той ночи, однако уверена, что надругательство имело место.

Дэвид Копперфильд (псевдоним по имени героя Диккенса; настоящее имя Дэвид Сет Коткин) родился 16 сентября 1956 года в городе Метачен, штат Нью-Джерси (США) — американский иллюзионист и гипнотизёр, известный своими зрелищными фокусами с оригинальными комментариями. Копперфильд также известен под прозвищем «Давино».



В 1978 году, когда ему было 22 года, был приглашён на телевидение, вёл программу «The Magic of ABC» на канале Эй-би-си. В 1979 году сыграл второстепенную роль в фильме «Поезд террора». Завоевав таким образом более широкую известность, начал выступать на канале CBS с шоу «Магия Дэвида Копперфильда» (которое в 1990-е годы транслировалось и в России). В этот период ему пришла идея о создании крупномасштабных иллюзий, и первой из них стало исчезновение самолёта. Затем Дэвид исполнил и исчезновение Статуи Свободы, проходившее в присутствии публики.

Далее осуществлялись такие иллюзии, как перелёт через Большой Каньон, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, побег из известной своей надёжностью тюрьмы — Алькатраса, путешествие в Бермудский треугольник, побег из взрывающегося здания, падение с Ниагарского водопада, исчезновение вагона Восточного экспресса, полёт, высвобождение из смирительной рубашки, подвешивание на горящих канатах над горящими шипами на высоте около 20 метров, исследование дома с привидениями и выживание в столбе огня.

В соавторстве с писателями-фантастами он уже выпустил несколько книг. В своем доме собрал библиотеку по магии. Есть у него и собственный музей реквизита великих иллюзионистов.

В Нью-Йорке Копперфильд открыл кафе своего имени. Официантов там нет. Голос из мрака спрашивает, что посетители будут есть, потом заказанное как бы материализуется на столах из воздуха.



