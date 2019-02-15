Дэвида Бекхэма будут судить за разговоры по мобильному телефону за рулем

Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных. То есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут аннулированы. Восстановить их можно будет лишь через три года.
Ранее Ura.ru писало, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО «Бутырка». Футболист забил семь мячей, проведя по одному тайму за каждую из команд арестантов. Александр Кокорин в поединке участия не принимал.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что арест футболистов был чрезмерной мерой, которой они не заслуживают.