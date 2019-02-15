Дэвида Бекхэма будут судить за разговоры по мобильному телефону за рулем

Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за разговоры по мобильному телефону за рулем. В ноябре прошлого года в центре Лондона прохожий заметил, как бывший полузащитник и капитан сборной Англии по футболу, управляя автомобилем, общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Знаменитому футболисту еще не предъявлены обвинения, однако он уже получил уведомление о начале судебного разбирательства в связи с этим эпизодом. Слушания назначены на 19 марта.

Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных. То есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут аннулированы. Восстановить их можно будет лишь через три года.

Ранее Ura.ru писало, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО «Бутырка». Футболист забил семь мячей, проведя по одному тайму за каждую из команд арестантов. Александр Кокорин в поединке участия не принимал.